Россия готова к переговорам с Украиной. Такая позиция Москвы была озвучена РИА Новости неназванным источником из неуказанного ведомства.

«Российские официальные лица много раз говорили, что мы к переговорам всегда открыты», — отметил собеседник агентства.

Он также возложил ответственность за пробуксовывание переговорного трека на Киев, отметив, что «это украинцы их прерывали и даже сами себе их запрещали».

В МИД заявили, что Европа открыто готовится к войне с Россией

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны Европы постоянно требуют место за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине, но при этом отказываются слушать позицию России. По ее мнению, участие Евросоюза в мирных обсуждениях без ознакомления с точкой зрения другой стороны не имеет смысла.