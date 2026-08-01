Посол предупредил об эскалации в стратегическим важном для России регионе

Норвегия идет по пути эскалации ситуации в Арктике, так как действующие с Россией механизмы по предотвращению инцидентов перестали работать в полную силу. Об этом заявил российский посол в Норвегии Николай Корчунов, передает РИА Новости.

«Механизмы, призванные предотвращать опасные инциденты, не работают в полную силу, поскольку норвежская сторона и ее союзники по НАТО идут по пути эскалации в Арктике, повышая риски и усиливая конфликтность», — сказал дипломат.

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Корчунов добавил, что власти Норвегии сейчас не заинтересованы в диалоге с Россией по Арктике, а лишь пытаются нарастить группировку НАТО в этом стратегически важном регионе.

Ранее Корчунов заявил, что норвежские власти сознательно способствуют наращиванию военного присутствия Германии на своей территории. Он выразил обеспокоенность тем, что в Осло, поддерживая реваншистские устремления Берлина, игнорируют трагические страницы общей истории.