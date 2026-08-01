В МИД высказались о возвращении США к украинскому урегулированию

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник выразил уверенность, что США вернутся к урегулированию украинского конфликта. Он высказался об этом в беседе с ТАСС.

По мнению Мирошника, американская сторона «отвлеклась» от украинского урегулирования из-за того, что Европа не захотела принятия договоренностей, достигнутых на саммите России и США в Анкоридже.

Как пояснил дипломат, европейские лидеры нуждаются в продолжении конфликта на Украине для формирования военно-промышленного комплекса.

Мирошник: США участвуют в урегулировании конфликта на Украине из своих интересов

«Американцы говорят: "Хорошо, мы пойдем пока займемся Ираном, но обязательно к этому вопросу вернемся". Сказать, что они совсем отказались от возможности реализации этого проекта — наверное, нет. Они обязательно будут возвращаться к нему или ожидать изменения фона, изменения условий», — сказал Мирошник.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон стремится к миру на Украине, а не к вооружению Киева. До этого глава Белого дома сообщил, что пока не готов подтвердить решение о предоставлении Украине лицензии на производство зенитных ракетных систем Patriot.