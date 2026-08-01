Раскрыты цели США в урегулировании на Украине

США участвуют в урегулировании конфликта на Украине исключительно из собственных интересов и возможностей. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в беседе с ТАСС.

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«И один из интересов – это, конечно же, подтверждение своей доминанты, подтверждение того, что они являются гегемонами и могут повлиять на реализацию урегулирования», — указал дипломат.

Помимо этого посол напомнил, что президент США Дональд Трамп систематически с гордостью хвастался тем, что «завершил восемь конфликтов».

До этого министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара продолжит активную дипломатию для урегулирования конфликта на Украине, включая инициативу по организации нового раунда российско-украинских переговоров. По мнению главы МИД Турции, для продвижения переговоров по урегулированию конфликта Украине следует поддержать достигнутые в Анкоридже договоренности между Россией и США.

21 июня помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что одна из сторон оказалась «совсем не в состоянии» выполнить достигнутые в Анкоридже договоренности.

Ранее замглавы МИД пояснил, что Россия подразумевает под «духом Анкориджа».