Захарова выступила с предупреждением к западным странам

Страны Запада, которые оказывают поддержку Украине, играют с огнем, и их действия лишь приводят к эскалации конфликта, а не приближают достижение мира. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«Они должны уже сейчас понимать, что "игра с огнем" лишь еще больше обостряет международно-политическую обстановку, отодвигает перспективы мира и безопасности на нашем континенте», — сказала дипломат.

Она добавила, что Москва призывает западные страны отказаться от поддержки Киева.

Кроме того, отметила Захарова, Западу необходимо осудить «варварские нападения украинских неонацистов на мирных граждан».

Ранее дипломат назвала руководство Украины «унылым гнильем».