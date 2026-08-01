Европейские страны открыто готовятся к потенциальному военному конфликту с Россией. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко, комментируя предстоящие совместные ядерные учения Германии и Франции.

"Европейцы готовятся к войне с Россией, они этого не скрывают. Они публично говорят", – приводит РИА Новости слова дипломата.

Грушко отметил, что милитаризация Германии не является секретом, и российская сторона будет корректировать свои политические и военно-политические планы с учетом этого фактора. При этом чиновник назвал поразительным молчание других европейских стран по поводу усиления военной подготовки ФРГ.

В МИД высказались о возвращении США к украинскому урегулированию

"Такое молчание ягнят, хотя милитаризация Германии должна быть тем элементом, который должен насторожить европейское сообщество, исходя из тех исторических уроков, которые оно должно было извлечь из германского реваншизма, милитаризма, из тех трагедий, которые пришлось пережить всем европейским народам", – подчеркнул Грушко.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что НАТО вместе с Украиной готовятся создать оружие для массированного поражения российских авиабаз, в том числе в глубине страны. Она сослалась на опубликованный тендер по разработке новых систем вооружений на основе опыта боевых действий.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что желание НАТО милитаризоваться до предела закончится поражением. По его словам, в Европе уже не могут скрыть печальное состояние экономики, в том числе немецкой. Социальная сфера страдает, а гражданская экономика "бежит" в США, где условия более благоприятные для бизнеса, добавил Лавров.