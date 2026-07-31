В МИД заявили о подготовке Европы к войне с Россией

Европейские страны готовятся к войне с Россией и не скрывают этого, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко журналистам 31 июля, пишет «Интерфакс».

«Европейцы готовятся к войне с Россией. Они этого не скрывают. Они публично говорят», — сказал он.

Комментируя «курс Германии на милитаризацию», Грушко заявил, что Москва видит это и будет соответствующим образом корректировать свои планы — политические, военно-политические, военного строительства.

В середине июля президент Франции Эмманюэль Макрон призвал армию готовиться к будущим войнам. Заявление прозвучало в ходе традиционного обращения к вооруженным силам накануне Дня взятия Бастилии.