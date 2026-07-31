Евросоюз вместо депортации обязан предоставить мигрантам из Марокко все, что Запад веками отнимал у Африканского континента. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о необходимости депортации нелегальных мигрантов.

Захарова обратила внимание на то, что Мерц призвал Испанию взять под контроль ситуацию в Сеуте, не допускать нелегалов в Европу и потребовал от Марокко немедленно принять их обратно, а также заявил об ожидании от всех членов ЕС выполнения этой обязанности.

"А я ожидаю, что Евросоюз и все его члены выполнят свои обязательства в сфере соблюдения прав человека, предоставят ищущим демократию в Европе гражданам Марокко все, что западный человек отнял у Африканского континента за века, разместят их в лучших отелях, можно и в резиденциях Мерца, [президента Франции Эмманюэля] Макрона и [главы Еврокомиссии Урсулы] фон дер Ляйен, там хоть кондиционеры работают, накормят, оплатят медицинские страховки, дадут денег, переводчиков и прямой эфир на "Дойче велле" (Deutsche Welle, DW, признана в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией), "Франс-24", РАИ и так далее для обеспечения прямой свободы слова, - написала дипломат в своем Telegram-канале. - Что-то забыла, да? Конечно: каждому - гражданство и гражданку для снятия стресса".

Ранее радиостанция Cadena SER со ссылкой на оценку МВД Испании сообщила, что порядка 49 тыс. мигрантов могли попасть в автономный город Сеута за последние 24 часа. До этого испанские СМИ писали, что тысячи мигрантов смогли добраться вплавь до Сеуты, а также пешком, обходя волнолом, который отделяет город от Марокко. По последним данным, 57 человек погибли, пытаясь достигнуть города. На фоне миграционного кризиса власти Испании решили задействовать военных для помощи в обеспечении безопасности в населенном пункте.