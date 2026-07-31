Захарова призвала Запад осознать последствия поддержки Киева

Западные спонсоры киевского режима должны понимать, что их «игра с огнём» обостряет международную обстановку и отдаляет перспективы мира.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Комментарий дипломата опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Они должны уже сейчас понимать, что игра с огнём лишь ещё больше обостряет международно-политическую обстановку, отодвигает перспективы мира и безопасности на нашем континенте», — говорится в комментарии.

Захарова также призвала западные страны осудить нападения на мирных жителей России и дистанцироваться от военной и политической поддержки Киева.

Ранее Мария Захарова заявила, что террор ВСУ в российских регионах совершается с полного одобрения Запада, который снабжает боевиков оружием для атак на мирных жителей.

Кроме того, официальный представитель МИД России заявила, что организация террористических атак на людей, которые никогда не держали в руках оружия, является «обкатанной» тактикой врагов России.