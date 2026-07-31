Захарова призвала Запад осознать последствия поддержки Киева
Западные спонсоры киевского режима должны понимать, что их «игра с огнём» обостряет международную обстановку и отдаляет перспективы мира.
Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Комментарий дипломата опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Они должны уже сейчас понимать, что игра с огнём лишь ещё больше обостряет международно-политическую обстановку, отодвигает перспективы мира и безопасности на нашем континенте», — говорится в комментарии.
Захарова также призвала западные страны осудить нападения на мирных жителей России и дистанцироваться от военной и политической поддержки Киева.
Ранее Мария Захарова заявила, что террор ВСУ в российских регионах совершается с полного одобрения Запада, который снабжает боевиков оружием для атак на мирных жителей.
Кроме того, официальный представитель МИД России заявила, что организация террористических атак на людей, которые никогда не держали в руках оружия, является «обкатанной» тактикой врагов России.