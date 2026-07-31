В России объяснили, почему Кушнер и Уиткофф едут в Киев, а не в Москву

Администрация США хочет для начала узнать украинскую позицию, чтобы после передать ее Москве, а потому спецпредставители американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сначала поедут в Киев. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог, эксперт фонда «Валдай» Андрей Кортунов.

«Раньше Трамп рассчитывал сначала договориться с Москвой, а потом навязать соглашение Киеву, но теперь Белый дом, судя по всему, пытается зайти на мирное урегулирование через украинскую сторону. По всей видимости, год назад, когда встречались американский и российский президенты, у Трампа было представление, что главное — договориться с Москвой, а уж Киеву можно будет потом навязать любое соглашение: выкрутить руки, оказать давление», — отметил политолог.

По словам эксперта, предстоящий визит американских спецпредставителей в Киев также должен определить пределы гибкости переговорной позиции Украины.

«Штатам не удалось навязать какие-то условия Зеленскому, против которых он изначально возражал. Когда Уиткофф и Кушнер приедут в Киев, они должны определить, какие переговорные позиции и пределы гибкости украинской стороны существуют. То есть на каких условиях Украина готова пойти на прекращение огня. А потом уже эту некую консолидированную украинско-американскую позицию продавливать в Москве», — заявил Кортунов.

Однако перспективность такого подхода, по мнению эксперта, вызывает большие сомнения. Трампу не удалось выкрутить руки Зеленскому, так что еще менее вероятно, что ему удастся сделать это с президентом Путиным, заключил Кортунов.

Американский президент Дональд Трамп в интервью газете Financial Times заявил, что его внимание сосредоточено на мирном прекращении конфликта России и Украины. Именно поэтому два его спецпосланника, Джаред Кушнер и Стив Уиткофф, посетят Украину в ближайшие дни.

«Проще говоря, мы хотим, чтобы война на Украине закончилась. Мы ищем мира», — подчеркнул Трамп.

Ранее в Госдуме заявили, что конфликт на Украине идет к завершению.