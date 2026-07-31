МИД Польши вызвал посла РФ из-за упавшего на юго-востоке страны объекта
Министерство иностранных дел Польши вызвало посла РФ Георгия Михно в связи с инцидентом с упавшим в окрестностях населенного пункта Тарнавы-Колония Люблинского воеводства на юго-востоке страны неизвестным объектом, идентифицированным польскими властями как "российская ракета X-101". Об этом сообщил премьер-министр республики Дональд Туск.
"Сегодня польское министерство иностранных дел вызвало российского посла в связи с инцидентом с ракетой, которая упала вчера на польской территории", - написал Туск на английском языке в X.