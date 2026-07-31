«Один на сто здоровых?»: Мишустин удивился якутской статистике

Ежегодная рабочая поездка Михаила Мишустина по Дальнему Востоку и Сибири началась 31 июля с Якутска. Первым пунктом программы стал онкологический диспансер, открытый президентом в феврале 2024-го. Позже премьер переместился в креативный кластер «Квартал труда» – крупнейший на Дальнем Востоке хаб творческих индустрий, разместившийся в стенах бывшего мясокомбината. За один день Мишустин успел удивиться цифрам здорового образа жизни, поблагодарить врачей за «восторженные отзывы» пациентов и познакомиться с проектами резидентов кластера, чьи биографии – от потомков депортированных ленинградцев до ветеранов СВО, нашедших себя в дизайне и кино, – говорят сами за себя.

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В онкодиспансере общей площадью около 26 тыс. кв. метров премьеру показали центр лучевой диагностики, эндоскопический центр и операционный блок. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко доложил: за последние годы в стране обновлено 94 онкодиспансера, поставлено больше 16 тыс. единиц оборудования, из них свыше 1200 – «тяжелое» диагностическое и лечебное. Построено 19 новых центров, еще семь возводятся. Пятилетняя выживаемость пациентов выросла почти на 10% и достигла 60%.

«Это самое главное. Цифры показывают, что верным путем идем», – отреагировал Мишустин.

Министр здравоохранения Якутии Лена Афанасьева рассказала о почти 200 медицинских объектах, появившихся в регионе за короткий срок, о мобильных врачебных бригадах, позволивших снизить число санитарных вылетов на 14%, и о росте удовлетворенности населения с 39% до 63%. Но когда речь зашла о доле жителей, ведущих абсолютно здоровый образ жизни, премьер не сдержал удивления: показатель поднялся с 1,3% до 6%.

«Это как так, была 1,3 процента, это один на сто. Нет ли ошибки в изначальной цифре?» – уточнил он.

Афанасьева пояснила, что межведомственные проекты дают серьезный результат, а формирование здоровых привычек идет «от мала до велика».

Премьер поблагодарил коллектив и руководство республики, заметив, что сам слышал от приезжавших сюда людей «самые добрые, если хотите, восторженные отзывы» о качестве медицинского обслуживания. Отдельно он пообещал помочь с достройкой важной для региона больницы: «Обязательно поможем и попрошу министра рассмотреть все, что необходимо».

После диспансера Мишустин коротко пообщался с волонтерами движения , которые помогают онкопациентам адаптироваться к жизни после диагноза и объединяет более 120 участников. Среди тех, с кем говорил премьер, были и пациенты, проходящие химиотерапию, и ветераны боевых действий, столкнувшиеся с болезнью уже после возвращения домой.

Во второй половине дня глава кабмина отправился в «Квартал труда» – проект реновации заброшенного производственного здания площадью больше 14 тыс. кв. метров. Сейчас здесь 230 резидентов, действуют льготные арендные ставки и преференциальный режим территории опережающего развития. С 2023 года кластер провел более 360 мероприятий, которые посетили свыше 500 тыс. человек. Ядро площадки – компании из сфер кино, анимации, геймдева, моды и дизайна.

Среди резидентов кластера – люди с самыми разными судьбами. Так, один из проектов представляет дизайнер украшений Раиса Плетцер. Ее мать, этническая немка, была депортирована из блокадного Ленинграда в 1942 году; сегодня бренд успешно продается на маркетплейсах по всей стране. Другой предприниматель, Ростислав Павлов, управляющий дизайн-студией, в 2023–2024 годах добровольцем ушел на СВО, командовал мотострелковым отделением батальона «Барс-18» и был награжден медалью «За отвагу».

Именно Павлов представил премьеру комикс «Алеша», созданный на основе реального подвига танкистов – Героев России. Идея родилась в рамках патриотического проекта «Земля Героев РФ», поддерживаемого правительством республики. На основе комикса уже снят мультфильм. Мишустин оценил работу ветерана и отметил, что такие проекты – важный вклад в сохранение памяти и воспитание подрастающего поколения, а также предложил помочь в их продвижении.

Главе кабмина также показали отраслевой продукт – платформу ИИ-решений для библиотек. Искусственный интеллект уже умеет генерировать библиографические указатели, вести каталогизацию, синтезировать речь и консультировать читателей. После апробации ее планируют масштабировать на все библиотеки страны.

Перед отъездом Михаил Мишустин оставил автограф на памятной табличке для почетных гостей. Якутск стал лишь первой точкой в череде дальневосточных и сибирских регионов, которые предстоит посетить главе правительства, – однако уже стартовый день поездки задал тон, в котором цифры и технологии соседствуют с реальными человеческими историями.