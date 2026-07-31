Посольство РФ в Таиланде прокомментировало убийство россиян

Посольство РФ в Таиланде надеется на всестороннее расследование дела об убийстве двух россиян в Паттайе. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил заведующий консульским отделом диппредставительства Илья Ильин.

© Wirestock/iStock.com

"К нам поступила информация, что подозреваемые задержаны, они сознались в том, что мотивом этого преступления была кража мотоцикла. Мы надеемся на всестороннее расследование этого чудовищного преступления и на то, что убийцы понесут заслуженное наказание", - сказал он.

Пропавших в Паттайе россиян убили из-за ограбления