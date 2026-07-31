Дана оценка телефонному разговору Путина и Пашиняна

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном 27 июля. По мнению доктора политических наук, профессора МГИМО Виктора Согомоняна, в разговоре больше была заинтересована армянская сторона из-за существующих проблем с экспортом.

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— Пашинян очень хорошо понимает, что в совершенно новых политических условиях ему будет очень сложно сдерживать социальный протест. А социальный протест как раз может возникнуть из-за тех ограничений, которые сейчас существуют по овощам, фруктам, а теперь еще и по молочной продукции, — подчеркнул эксперт.

По его словам, действующие ограничения поставили часть экспортеров в тяжелое положение. При продолжительных запретах армянской стороне придется поддерживать предприятия и домохозяйства, которые занимаются экспортом сельскохозяйственной и молочной продукции. Согомонян подчеркнул, что если Пашинян не выделит субсидии или другие меры помощи, большинство действующий предприятий закроется, передает Радио «Комсомольская правда».

Премьер-министр Армении также заявил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) может оказаться под угрозой, если в ближайшее время не будет решен вопрос экспортных ограничений. Такое заявление он сделал в среду, 29 июля, после телефонного разговора с Владимиром Путиным.