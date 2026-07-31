Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев провел параллель между миграционным кризисом в испанском городе Сеута и захватом Рима варварами. Об этом сообщает RT со ссылкой на пост политика в соцсети X.

"Варвары у ворот: 410 год нашей эры против современности", – написал Дмитриев.

За неделю в Сеут из Северной Африки прибыли около 2 тысяч нелегальных мигрантов. Регион не справляется с таким потоком, в связи с чем испанское руководство задействовало вооруженные силы. Власти Марокко предположили, что за организацией нелегальной миграции стоят преступные группировки.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Европе необходимо навести порядок в вопросах энергетики и миграции, иначе "Европы больше не будет". По словам американского лидера, она становится третьим миром, принимая на свою территорию преступников из подобных государств.