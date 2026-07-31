Дмитриев сравнил наплыв мигрантов в испанскую Сеуту с захватом Рима варварами

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно‑экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел историческую параллель между современной миграционной ситуацией в Сеуте и падением Рима в 410 году. В своем посте в соцсети он использовал заголовок «Варвары у ворот: 410 год н. э. и современность, дополнив публикацию изображением полотна Томаса Коула «Крушение (из серии «Путь империи) и снимком из Сеуты.

По информации испанских СМИ, в течение последней недели свыше 1,5 тысячи мигрантов достигли Сеуты, преодолев путь из Марокко — часть из них плыла, часть шла пешком. Отдельные источники допускают, что общее число попавших в автономный город людей может достигать 20 тысяч; точные данные пока не обнародованы.

Известно и о жертвах миграционного кризиса. По данным издания El Pais, при попытке попасть в город погибли не менее 18 мигрантов.

В связи с обострением обстановки испанские власти привлекли военных для поддержания порядка и обеспечения безопасности в Сеуте. 31 июля город намерены посетить премьер‑министр Испании Педро Санчес и глава МВД Фернандо Гранде‑Марласка.

Сеута — автономный город Испании, и из‑за своего географического положения она регулярно сталкивается с острым миграционным вопросом. Для сдерживания потока беженцев со стороны Африки на границе с Марокко возведен высокий забор, оснащенный колючей проволокой. Борьба с нелегальной миграцией остается одним из ключевых приоритетов действующего правительства страны.

В 2025 году в США за один день задержали больше тысячи мигрантов. Более половины из них имели судимость. У задержанных не было документов, разрешающих пребывание в США.