Мирошник рассказал о стремлении США к получению прибыли во внешней политике

Внешняя политика - это большая шахматная партия, в которой американцы на каждом ходу хотят получить прибыль. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

"Ко всему этому процессу в любом случае нужно относиться как к большой шахматной доске. Идет большая шахматная партия. Идет шаг, на который следует противодействие, выделение определенных целей и стратегий. И на события, которые разворачиваются в разных углах этой шахматной доски, нужно смотреть через разные призмы. Призмы американцев - они сменяемы, но есть одна главная, по крайней мере, в нынешней ситуации - это прибыль. Это прибыль, это мобилизация денег", - сказал дипломат.

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По его словам, США всеми силами стремятся сохранить и приумножить свою гегемонию.