Мирошник сообщил, что Зеленского уже пытались отстранить от денежных потоков
Западные политики лоббируют выделение Украине денег из своих корыстных интересов и уже пытались удалить Владимира Зеленского от раздела коррупционных потоков, сейчас происходит второй виток этого противостояния. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
"Не считаете же вы наивно, что лидеры европейских стран лоббируют интересы крупных военных корпораций просто потому, что они патриоты Европейского Союза и [ради] спасения всей европейской нации? Ну, перестаньте, это все больше для лозунгов, нежели для реальной жизни. Сейчас развернулось противостояние на том поле боя, которое было определено в виде огромных оборонных бюджетов", - сказал дипломат.
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Он напомнил, что в 2025 году аналогичная борьба велась "на энергетическом поле".
"На этом энергетическом поле порезвились, назвали сотни миллионов и как-то потихонечку успокоились, зачистив площадку и попытавшись придавить на Зеленского, удалить его от контроля над потоками. Не хватило. Теперь развернулась борьба за самый вкусный пирог под названием "оборонные бюджеты", которые с такой щедротой выделяются европейцами", - заключил Мирошник.