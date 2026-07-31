Западные политики лоббируют выделение Украине денег из своих корыстных интересов и уже пытались удалить Владимира Зеленского от раздела коррупционных потоков, сейчас происходит второй виток этого противостояния. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

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"Не считаете же вы наивно, что лидеры европейских стран лоббируют интересы крупных военных корпораций просто потому, что они патриоты Европейского Союза и [ради] спасения всей европейской нации? Ну, перестаньте, это все больше для лозунгов, нежели для реальной жизни. Сейчас развернулось противостояние на том поле боя, которое было определено в виде огромных оборонных бюджетов", - сказал дипломат.

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Он напомнил, что в 2025 году аналогичная борьба велась "на энергетическом поле".