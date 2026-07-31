Киев заинтересован в прямом военном столкновении стран НАТО с Россией, заявил "Известиям" посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По его словам, украинские власти неоднократно предпринимали усилия, чтобы не допустить достижения мирных договоренностей, в том числе при участии США.

Мирошник назвал причину конфликта вокруг смены министра обороны Украины