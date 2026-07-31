Мирошник обвинил Украину в попытке втянуть НАТО в прямой конфликт с РФ
Киев заинтересован в прямом военном столкновении стран НАТО с Россией, заявил "Известиям" посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
По его словам, украинские власти неоднократно предпринимали усилия, чтобы не допустить достижения мирных договоренностей, в том числе при участии США.
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"Украинские элиты считают, что таким образом, может быть, кто-то из них сможет уцелеть, если втянуть как можно больше стран НАТО в прямое противостояние с Россией, а не быть наконечником копья, которым бьют "русского медведя", - заявил дипломат.