Предприниматель Виктор Бут в интервью ведущему RT Рику Санчесу заявил, что президент России Владимир Путин надеется на здравомыслие западных элит.

По его словам, Путин ожидает, что представители ЕС придут к переговорам по украинскому конфликту, «пока не будет слишком поздно».

«[Путин] демонстрирует колоссальную сдержанность», — добавил Бут.

При этом он утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский пытается сорвать мирные инициативы американского лидера Дональда Трампа.

МИД России допустил встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина

27 июля Путин заявил на встрече с военнослужащими в День Военно-морского флота, что РФ не начинала конфликт на Украине, а лишь отвечает на боевые действия, развязанные Киевом при поддержке Запада.

До этого Путин заявил, что НАТО обмануло Россию, нарушив обещание не делать ни шага на восток. По его словам, РФ никогда не угрожала европейским странам, а все действия Запада направлены на продолжение конфронтации и оправдание военных расходов.

Ранее Путин высказался по поводу сроков окончания СВО.