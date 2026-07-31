Глава РФПИ Дмитриев прокомментировал миграционный кризис в испанской Сеуте

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в своем аккаунте в соцсети X сравнил миграционный кризис в испанской Сеуте с захватом Рима варварами.

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«Варвары у ворот: 410 год нашей эры против современности», — написал Дмитриев.

В качестве иллюстрации он опубликовал картину «Крушение» американского художника Томаса Коула из серии «Путь империи» и фотографию окрестностей Сеуты.

Дмитриев надеется на реалистичную позицию Европы по Украине

До этого газета El Mundo со ссылкой на источник в полиции писала, что около 20 тысяч мигрантов могли попасть в испанский город Сеута, расположенный на севере Африки.

Отмечается, что только за последнюю неделю 1,5 тысячи мигрантов добрались до Сеуты вплавь, другие пришли из Марокко пешком.

Испанские власти приняли решение задействовать военных для обеспечения безопасности в автономном городе.

Сеута имеет статус автономного города. Из-за географического расположения миграционная проблема — одна из главных для населенного пункта. Для контроля потока беженцев из африканских стран вдоль границы с Марокко установлен высокий забор с колючей проволокой.

Ранее страны ЕС захотели сделать Узбекистан пристанищем для мигрантов.