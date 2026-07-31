В МИД заявили, что Киев подходит к опасной черте, атакуя ЗАЭС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев подходит к опасной черте, атакуя Энергодар и Запорожскую АЭС. Комментарий Захаровой опубликован на сайте МИД.

©

«30 июля киевский режим предпринял попытку нанесения удара в пределах периметра Запорожской АЭС. Целью стала площадка сухого хранилища отработавшего ядерного топлива, в частности, здание для размещения транспортера, предназначенного для перевозки контейнеров с отработавшим ядерным топливом», — поделилась Захарова.

По ее словам, украинские власти подходят все ближе к опасной черте, рискуя устроить радиационную аварию, последствия которой ощутит на себе вся Европа.

Захарова рассказала, в каких обстоятельствах не может сдержать слезы

30 июля Захарова говорила, что Москва решительно осуждает атаку украинских войск по Запорожской АЭС.

Захарова отметила, что данное нападение стало новым проявлением циничной и опасной политики Киева, нацеленной на подрыв безопасности российской станции.

30 июля пресс-служба ЗАЭС случившееся назвала крайне опасным инцидентом. Там пояснили, что ставший целью атаки транспортер — это уникальное специализированное оборудование, аналогов которому нет. Если бы механизм оказался поврежден, станция не смогла бы безопасно выполнять транспортно-технологические операции с отработавшим ядерным топливом.

Ранее на ЗАЭС оценили интенсивность атак со стороны украинских войск.