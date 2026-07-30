Москва обеспокоена ядерными учениями Берлина и Парижа

Предстоящие совместные ядерные учения ФРГ и Франции вызывают у российской стороны большую озабоченность. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

Дипломат подчеркнул, что на словах руководство ФРГ утверждает, "что на ядерный статус Германия не претендует, и декларирует приверженность тем международно-правовым обязательствам, которые устанавливают ее безъядерный статус".

"Она не имеет, не будет иметь, не производит и не содержит ядерное оружие, как это записано, в частности, в договоре "Два плюс четыре" (Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии - прим. ТАСС)", - отметил дипломат.

"Но в практическом плане мы видим сопряжение с ядерными странами. В частности, с Францией проводятся совместные ядерные миссии, совместные учения, в том числе по доставке ядерного оружия, дозаправке французских самолетов, и это у нас вызывает определенную озабоченность. Потому что если вы декларируете, что вы не участвуете, и не хотите, и не будете обладать [ядерным оружием], то зачем вот такие упражнения?" - подчеркнул посол РФ.

Он добавил, что "имеются договорные форматы, согласованные между канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном в доверительном плане об интенсификации ядерного диалога между двумя странами, но они не раскрываются".

"Мы за этим, конечно, следим, у нас это вызывает большую озабоченность, не скрою. В Москве это видят, и мы, конечно, весьма-весьма озабочены тем, как будет развиваться ситуация дальше", - резюмировал дипломат.

Ранее агентство DPA со ссылкой на источники в правительстве ФРГ сообщило, что Германия и Франция предпринимают первые практические шаги в рамках сотрудничества в сфере ядерного сдерживания, в частности, осенью планируется участие военнослужащих ВС ФРГ во французских ядерных маневрах.