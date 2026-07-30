Беглов обсудил с Памфиловой подготовку к выборам

Губернатор Петербурга Александр Беглов провел рабочую встречу с председателем Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Эллой Памфиловой. На ней обсуждались вопросы подготовки к предстоящим выборам, сообщили в пресс-службе правительства города.

"Петербург оказывает всестороннее содействие Горизбиркому в организации выборов: подготовка помещений, безопасность, дополнительное электроснабжение - все, что необходимо. Все поручения ЦИК и рекомендации по организации подготовки помещений к выборам в Законодательное собрание, Государственную думу, органы местного самоуправления выполняются. <…> Подготовка к выборам ведется в плановом режиме. Приоритет - открытость и прозрачность голосования", - сказал Беглов.

Памфилова поблагодарила главу города за помощь и поддержку избирательных комиссий Петербурга.

"Для всех нас это уникальный опыт проведения голосования фактически во время войны, которую Запад развязал против России. Но мы не отказываемся от проведения выборов. Мы их готовим, и я уверена, что мы их достойно проведем вопреки всем потугам западных русофобов", - сказала Памфилова.

По словам Беглова, Петербург традиционно входит в число лидеров по уровню и качеству цифровизации избирательного процесса. На данный момент уже идет активная подготовка, правительство города оказывает содействие в обеспечении безопасности, создании доступной среды на участках, организации видеонаблюдения и работы волонтеров для помощи маломобильным гражданам, информировании избирателей.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва, Законодательного собрания Санкт Петербурга восьмого созыва и муниципальных советов в четырех муниципальных округах пройдут в сентябре 2026 года.