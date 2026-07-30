Россия ответила на заявление Пашиняна о Кавказской железной дороге

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что Москва будет вправе требовать компенсации от Армении, если та в одностороннем порядке пересмотрит обязательства по Южно-Кавказской железной дороге (ЮКЖД), пишет «Интерфакс».

По его словам, заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о ЮКЖД стали поводом напомнить о значимых преимуществах, которые получает экономика этой страны благодаря участию в ЕАЭС в целом и торговле с российской стороной, в частности.

Глава РЖД отреагировал на заявления Пашиняна

Ранее Пашинян заявил, что Армения долгие годы ничего не требовала с России за использование Южно-Кавказской железной дороги, которая находится в концессионном управлении ЮКЖД, дочерней структуры РЖД, но если стороны не урегулируют вопрос дружественным путем, ситуация изменится. Он подчеркнул, что дело может дойти до международного арбитража.