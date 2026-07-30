Захарова прокомментировала информацию о подготовке выездных виз в России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что ведомство готовит введение выездных виз. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Захаровой, эта информация не соответствует действительности. Она также добавила, что подобные сообщения «с 2014 года распространяют иноагентские СМИ». Захарова подчеркнула, что МИД России, по ее словам, не занимается подготовкой подобных документов.

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«Эта чудовищная ерунда в основном появилась в 2014 году и после 2014 года где-то раз в два-три года, как только люди подзабывают, опять вытряхивается. В основном через иноагентские средства массовой информации и вбрасывается», — заявила она.

Ранее информацию о выездных визах прокомментировали в МИД России.