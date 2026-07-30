Посла РФ вызвали в МИД Черногории

Посол РФ в Подгорице Александр Лукашик вызван на беседу в МИД Черногории из-за реакции посольства на решение ввести визы на въезд граждан России с 1 ноября.

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"Что касается реакции посольства Российской Федерации на решение по визовой политике, было подчеркнуто, что полное соответствие визовой политике Евросоюза является одним из заключительных критериев завершения переговоров. <...> Это суверенное решение правительства Черногории, принятое в соответствии с национальными интересами, стратегическим обязательством членства в ЕС и обязательствами, принятыми в процессе европейской интеграции, а не мера, направленная против граждан Российской Федерации", - сообщили в черногорском внешнеполитическом ведомстве.

МИД Черногории ранее сообщил, что гражданам России, Белоруссии, Китая, Турции и Саудовской Аравии для въезда в республику с 1 ноября понадобится виза. Посольство РФ в Подгорице назвало этот шаг доказательством зависимости внешнеполитического курса страны от зарубежных сил.