Европейские лидеры настойчиво требуют для себя место за столом переговоров по украинскому урегулированию, но при этом наотрез отказываются выслушать позицию российской стороны и глушат любую альтернативную точку зрения у себя дома. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

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В интервью блогеру Павлу Костину дипломат указала на яркий пример двойных стандартов западной прессы, напомнив, как влиятельное издание Politico банально отказалось публиковать программную статью главы МИД РФ Сергея Лаврова. При этом европейские чиновники продолжают делать громкие заявления о необходимости своего участия в переговорном процессе.

«Думаю, что эти заявления слышали все. Заявления от Каи Каллас до Макрона, от Мерца до Урсулы фон дер Ляйен. Они транслируются везде, что им обязательно нужно быть в процессе переговоров, что они хотят вовлечения в урегулирование. Казалось бы, если вы хотите быть за столом переговоров, вы должны услышать позицию разных сторон», — подчеркнула Мария Захарова.

Захарова указала на недоговороспособность Зеленского

Официальный представитель МИД РФ добавила, что претендовать на роль полноправного участника диалога бессмысленно, если полностью игнорируется позиция оппонента и зачищается информационное поле внутри собственных стран.