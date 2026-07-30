В России отреагировали на обвинения Туска после падения ракеты в Польше

Варшава не в первый раз голословно обвиняет Москву, поскольку руководству страны важно внушить своим гражданам опасность, исходящую от России, рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Комментарий она дала «Ленте.ру».

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что упавший в Люблинском воеводстве объект якобы является российской крылатой ракетой Х-101. При этом глава польского правительства признал, что детальное исследование обломков еще не завершено.

Депутат отметила, что Польша всегда торопится обвинить Россию, не дождавшись результатов экспертизы. Это необходимо Варшаве для того, чтобы убедить своих налогоплательщиков в необходимости платить взносы в НАТО.

В НАТО сделали заявление после падения ракеты в Польше

«Я всегда говорила, что это им нужно для того, чтобы оправдать и объяснить людям, почему они должны в НАТО отдавать 5 процентов своего ВВП. Нужно как-то демонстрировать, что что-то на них падает. И у нас уже были случаи, когда украинские обломки выдавали за наши. Потом признали, что украинские, но люди-то уже прочитали первоначально про российские, и уже второй раз читать новость никто не будет», — объяснила Журова.

Ранее оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что неизвестный объект пролетел над территорией Польши в ночь на 30 июля.