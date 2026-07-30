Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на недоговороспособность Владимира Зеленского на фоне очередных налётов БПЛА на суда в Чёрном море.

«Главарь агонизирующего киевского режима уже не просто давно потерял правосубъектность. Он абсолютно недоговороспособен и пытается вовлечь в свои террористические авантюры как можно больше стран», — заявила она.

Дипломат отметила, что некоторые иностранные деятели, включая спонсоров киевского режима, выражают обеспокоенность рисками неконтролируемой эскалации конфликта.

Ранее КТК сообщил об атаке на танкер под флагом Мэна недалеко от морского терминала. Впоследствии КТК приостановил погрузку нефти после атак на два танкера.