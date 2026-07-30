Ольгу Абрамову официально назначили врио главы Удмуртии

Ольгу Абрамову официально представили в качестве временно исполняющей обязанности главы Удмуртии. Церемония прошла в здании Государственного совета республики при участии полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

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Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Абрамовой на пост врио руководителя региона. До этого она занимала должность советника министра сельского хозяйства РФ. Ее предшественник Александр Бречалов возглавлял Удмуртию с 2017 года.

Во время представления Комаров отметил, что у Абрамовой есть опыт работы как на региональном, так и на федеральном уровнях. Он также подчеркнул, что одной из ее первоочередных задач станет обеспечение безопасности жителей республики и защита их интересов.

Сама Абрамова, обращаясь к руководству региона, призвала сохранить командную работу и продолжить совместную реализацию задач, поставленных президентом России.

Бывший глава Удмуртии Александр Бречалов ранее заявил, что подал в отставку из-за перехода на другую работу.