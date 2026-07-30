Николай Бурляев покидает Госдуму

Депутат, народный артист России Николай Бурляев заявил, что больше не будет баллотироваться в Госдуму, он намерен посвятить себя творчеству. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, сейчас в работе находятся три художественных фильма, один документальный фильм, три книги на выходе. Артист планирует посвятить себя этим проектам.

Бурляев отметил, что в Госдуме остаются много достойных людей, работающих на благо России, а также анонсировал создание новой книги о госполитике.

Выборы пройдут в три дня — с 18 по 20 сентября. В день голосования запланированы выборы депутатов Госдумы девятого созыва, высших должностных лиц регионов, депутатов законодательных собраний субъектов РФ, а также депутатов представительных органов местного самоуправления административных центров регионов.

На выборах планируется открыть избирательные участки в более чем 150 странах мира, всего за границей задействуют свыше 300 участков. Без сбора подписей в избирательной кампании смогут участвовать 12 политических партий.