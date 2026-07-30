В Совфеде оценили планы ЕС надавить на Россию руками Армении
Замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Ереван «никогда» не введет санкции против Москвы. Об этом сообщает News.ru.
Бывший член комитета Европарламента по сотрудничеству с Арменией Фернан Картхайзер ранее предположил, что еще на этапе подготовке ко вступлению в ЕС Армении пришлось бы ввести визовый режим с Россией и санкции. По мнению Картхайзера, на Ереван окажут «сильное давление».
«Армения никогда не введет санкции против России, я в это не верю», - так это прокомментировал Джабаров.
Сенатор заявил, что введение санкций стало бы губительным шагом для Еревана, который тесно связан с Москвой в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и СНГ. По мнению Джабарова, руководству Армении необходимо окончательно определиться с внешнеполитическим вектором.
«Я надеюсь, что здравый смысл восторжествует и санкций не будет. Армения должна определиться, куда она пойдет», - заключил сенатор.