Медведев обвинил Запад в искажении российской истории

Страны Запада ведут идеологический курс на искажение российской истории и принижение вклада СССР в Победу над нацизмом. На это обратил внимание зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с участниками Всероссийского молодежного форума "Гвардейск".

Медведев поблагодарил молодых поисковиков за сохранение памяти о красноармейцах, за "желание показать собственную позицию в противостоянии тому курсу, который проводится в отношении нашей страны западными странами".