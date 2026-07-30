Путин назначил нового посла России в Самоа
Новым послом России в Самоа стал посол в Новой Зеландии и Королевстве Тонга по совместительству Станислав Кранс.
Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина, опубликованном на портале правовой информации.
«Назначить Кранса Станислава Максимовича чрезвычайным и полномочным послом... в Независимом Государстве Самоа по совместительству», - указано в документе.
Ранее российский лидер подписал указ о назначении новых послов РФ в КНДР, Анголе и Республике Чад.