Разрушенная критическая инфраструктура Украины потребует возвращения к паровозам и паровым двигателям из-за неспособности западных союзников компенсировать дефицит энергии, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

По словам Безпалько, предстоящая зима окажется крайне сложной для Киева из-за масштабных разрушений энергосистемы, передает «Газета.Ru».

«Очевидно, что Украина не может восстановить ту часть инфраструктуры, которую разрушили российские удары», – заявил Безпалько.

Эксперт подчеркнул неспособность местных властей обеспечить теплом армию и население в условиях отказа от мирного соглашения. Помощь западных стран не сможет кардинально исправить тяжелую ситуацию.

Аналитик напомнил о советском происхождении украинской инфраструктуры. Ее сильная централизация неизбежно приводит к каскадным отключениям при повреждении отдельных элементов энергетической цепи.

Полное восстановление объектов энергетики сейчас невозможно, а массовое использование генераторов упирается в острую нехватку топлива. Эксперт считает вероятным возвращение к практике эксплуатации паровозов и паровых двигателей, как это уже происходило в 2022 году.

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