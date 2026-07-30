«Не будите лихо»: в Госдуме оценили ядерные амбиции Токио и Берлина

Член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет призвал Токио и Берлин отказаться от идей, касающихся получении ядерного оружия. Об этом депутат заявил РИА Новости.

Ранее министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил, что в Токио должны обсудить возможное снятие запрета на ввоз ядерного оружия в страну. В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц допустил обновление ядерной доктрины на фоне укрепления военного сотрудничества с Францией.

Шеремет назвал заявления из Токио и Берлина «опрометчивыми» и «футуристичными». По его словам, Германия и Япония пытаются осуществить «ядерный охват» России, что вызывает у него «неподдельное удивление и беспокойство».

«Совсем непонятно, зачем «будить лихо», - подчеркнул депутат.

Он добавил, что сама Япония прошла через «тяжелейшие страдания», связанные с ядерными ударами США по городам Хиросима и Нагасаки. По мнению парламентария, появление ядерных арсеналов у Германии и Японии окончательно разрушит систему международных отношений. Этот шаг не решит проблемы безопасности и лишь заведёт мировой диалог в тупик, предупредил депутат.