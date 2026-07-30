Константин Шестаков вновь стал мэром Владивостока

Депутаты городской думы Владивостока переизбрали мэром действующего главу города Константина Шестакова. Согласно федеральному закону № 33 главы муниципальных образований Приморского края избираются местными представительными органами из кандидатов, представленных губернатором региона.

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За кандидатуру Шестакова проголосовали единогласно все 30 присутствующих парламентариев, сообщает пресс-служба администрации города. Вторым кандидатом была депутат думы Владивостока Алеся Корсак.

Шестаков на заседании рассказал, что в ближайшие пять лет, на которые он переизбран, будут продолжены работы по реализации мастер-плана города, строительству дорог, модернизации трамвайного парка и благоустройству Владивостока.

В первый раз Шестаков был избран мэром 29 июля 2021 года.