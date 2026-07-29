Обвинение сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова в содействии террористической деятельности не связано с политикой Роскомнадзора в отношении платформы, которая не выполняет требования законов РФ. Об этом председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский сообщил в интервью радиостанции "Бизнес ФМ".

"В отношении мессенджера Telegram есть целый ряд претензий. Они последовательно не выполняют требования российских законов, поэтому последние новости, в общем, никак не связаны с той политикой, которую регулятор выбрал для того, чтобы принудить эту платформу выполнять законные требования Российской Федерации", - заявил Боярский.

В ответ на вопрос, считает ли депутат, что претензии лично к Павлу Дурову и претензии к Telegram в данном случае одно и то же, Боярский сообщил, что так не считает, однако не погружался в повестку подробно.

Адвокат Дурова прокомментировал предъявленное в России обвинение

Сооснователю Telegram Павлу Дурову в России предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности в рамках расследования уголовного дела, начата процедура его объявления в международный розыск. По информации ФСБ, в нарушение российского законодательства администрацией Telegram не были удалены многочисленные каналы, чаты и боты мессенджера, которые активно используются украинскими спецслужбами, террористическими и экстремистскими организациями для подготовки и координации в России терактов, массовых убийств, мошеннической деятельности. С 2022 года в России зарегистрировали 153 тыс. преступлений, совершенных с использованием Telegram, включая организацию теракта в "Крокус сити холле", убийства Дарьи Дугиной, Максима Фомина (Владлена Татарского), 9 высокопоставленных военных, включая начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

Ранее Роскомнадзор направлял более 150 тыс. обращений к команде Дурова с требованием удалить противоправный контент, но они были проигнорированы.