Посольство России сделало резкое заявление об ужесточении санкций США

Российское посольство в США назвало бессмысленными попытки Конгресса ужесточить антироссийские санкции. Об этом сообщает РИА Новости.

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что бесполезность ограничительных мер против Москвы была неоднократно подтверждена на практике. Новые рестрикции, которые сейчас продвигают американские законодатели, не достигнут заявленных целей, а нанесут вред в первую очередь самим Соединенным Штатам, говорится в официальном заявлении посольства.

Дипломаты также обратили внимание на то, что инициативы конгрессменов, движимых неприязнью к России, получают одобрение администрации, однако это не делает их эффективными. Вместо ожидаемого давления на Москву такие шаги обернутся негативными последствиями для американской экономики и международной репутации Вашингтона, считают в российской дипмиссии.

27 июля президент России Владимир Путин заявил, что санкции Запада против России рекордны как по их числу, так и по бесполезности. Он подчеркнул, что российская сторона добьется целей специальной военной операции.