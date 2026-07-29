Медведев рассказал о политической жизни в России

Заместитель председателя Совета безопасности и бывший президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что суть политической жизни в России заключается в поиске компромиссов между разными силами. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время своего выступления на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» Медведев заявил, что разные политические силы в России имеют различные взгляды на пути развития страны. У каждой из них есть свои представления о будущем.

«У нас у всех разные представления о том, что хорошо делать для нашей страны, каким образом развивать экономику, настраивать социальную сферу, просто жить, семейную жизнь обустраивать. Это действительно хорошо», — заявил он.

Медведев добавил, что подходы этих сил часто не совпадают, а поиск компромисса является сутью политической жизни России.

Ранее Медведев заявил, что победа в СВО является единственным способом сохранить Россию.