Токаев с трибуны поблагодарил Путина

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на открытии «Игр будущего» и поблагодарил российского лидера Владимира Путина за слова о Казахстане. Его слова, произнесенные с трибуны, приводит «Казинформ» в Telegram-канале.

«Выражаю большую признательность лидеру России Владимиру Владимировичу Путину за специальное видеообращение, теплые слова в адрес Казахстана и напутствие спортсменам», — сообщил политик.

25 июля в Омске, на полях на XXII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев призвал заморозить конфликт на Украине и вернуться к стамбульским договоренностям. По словам политика, он получает множество сигналов из Европы и США относительно украинского конфликта.

Токаев предложил заморозить украинский конфликт. Что ответил Путин

Через несколько дней Владимир Путин издал распоряжения об изменении военно-технического сотрудничества с Казахстаном и Узбекистаном. Он включает в себя поставки вооружений, ремонт техники и совместные учения, а также базируется на основе двусторонних договоров и партнерства в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).