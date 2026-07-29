Вован и Лексус заявили, что Запад считает их угрозой нацбезопасности

Разведки ряда западных стран уверены, что пранкеры Вован и Лексус представляют опасность для национальной безопасности, в связи с этим их пытаются запугивать. Об этом заявили РИА Новости Владимир Кузнецов и Алексей Столяров.

Как рассказали пранкеры, представители немецкой, британской и эстонской разведок рекомендуют чиновникам стран и официальным лицам быть бдительными при общении по телефону.

«Мы не думаем, что представляем для того же Запада какую-то нависшую над ним постоянную опасность, как дамоклов меч. Наша работа достаточно редкая и штучная», — сказали они.

Кузнецов и Столяров известны своими розыгрышами первых лиц государств. 2 июля румынский министр внутренних дел Кэтэлин Предою в пранке Вована и Лексуса заявил, что Румыния полностью поддерживает Украину. В разговоре, который пранкеры вели от имени украинского коллеги, министр также заявил, что Украина должна принести извинения за взрыв безэкипажного катера в порту Констанцы 6 июня.