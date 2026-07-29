Медведев назвал единственную возможность сохранить Россию

Победа в специальной военной операции — единственный способ сохранить Россию, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, политик сделал ряд заявлений по текущей повестке в ходе выступления на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

«Как можно сохранить нашу страну? А сохранить нашу страну можно только одним способом: победой в специальной военной операции», — отметил Медведев.

По его словам, противники всегда пытались расшатать государственность России, потому, что большая и сильная страна попросту им не нравится. Кроме того, уточнил он, коллективный Запад раздражает то, что россиянами нельзя командовать.

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Политик подчеркнул, что Россию в настоящее время испытывают на прочность во всех смыслах, и особенно — в экономическом плане. Он добавил, что против РФ ввели около 30 тысяч санкций, давление идет «со всех углов».