Депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что встреча американского президента Дональда Трампа с Владимиром Зеленским развеяла миф о могуществе США. Об этом Толмачев рассказал News.ru.

Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне 28 июля. Зеленский называл главной целью своего визита укрепление стратегического сотрудничества с США. Позже он сообщил, что обсудил с Трампом лицензии на производство ракет для систем Patriot и «активизацию дипломатического процесса».

Трамп заявил, что они с Зеленским обсудили «много вещей». Президент США подчеркнул, что встреча прошла «очень хорошо», но деталей не привел. Толмачев обратил внимание, что встреча прошла с «минимальным информационным освещением».

«Судя по всему, ни одной из сторон нечего сказать общественности и нечем похвастать», - подчеркнул депутат.

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По его мнению, Украина отказывается выполнять требования Трампа, что выставляет американского президента «беспомощным». Депутат добавил, что мощь США во многом основана на «мифе об авторитете и влиянии», но украинский кризис развенчивает этот миф.