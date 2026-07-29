В правительстве Удмуртии назвали причину отставки Бречалова

Глава Удмуртии Александр Бречалов подал в отставку по собственному желанию из-за перехода на другое место работы, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Глава Удмуртии Александр Бречалов подал в отставку по собственному желанию в связи с переходом на другое место работы", - говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин своим указом назначил советника руководителя Минсельхоза Ольгу Абрамову временно исполняющей обязанности главы Удмуртии.