Лавров назвал Россию «меченной Богом»

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров назвал Россию страной, которая «мечена» Богом: по его словам, когда России «уж совсем тяжело», ей помогают свыше. Интервью Лаврова ВГТРК опубликовано на сайте МИД.

По словам Лаврова, после распада СССР западные страны «лелеяли надежду», что «все сейчас развалится и можно будет по кусочку «подбирать». Министр подчеркнул, что ситуация была «на грани», но экс-президент Борис Ельцин «нашёл в себе мужество досрочно передать власть».

«То, что он передал власть тому человеку, кто на тот момент единственный смог сохранить Россию, - это такой исторический поворот, который означает то, что Россия всё-таки «мечена» Богом», - заявил Лавров.

Глава МИД России отметил, что на фоне украинского кризиса на Западе снова решили попытаться нанести России «стратегическое поражение». Лавров добавил, что власти западных стран активно поддерживают российских «релокантов, организующих в Европе всякие антироссийские сообщества» и собирающих средства на продолжение «подпольной борьбы» за раскол РФ.

«У нас центральные каналы показывают всё, что Запад замышляет. Наверное, это важно видеть всем, чтобы понимать, что ситуация нешуточная. <…> На нас ополчился весь «цивилизованный» мир, который так себя сам называет», - сказал Лавров.

Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что европейские столицы продолжают питать иллюзии о возможности нанести «стратегическое поражение» России. Тем не менее, по его словам, в кулуарах растет понимание, что континент «стоит на рельсах новой большой войны».