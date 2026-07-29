В Госдуме назвали «главную ошибку» Дурова

Замглавы комитета Госдумы по информационной политике и технологиям Олег Матвейчев заявил, что основатель Telegram Павел Дуров «отстал от жизни на 20 лет» и перестал понимать глобальные мировые тренды. Об этом депутат рассказал News.ru.

По мнению парламентария, главная проблема Дурова заключается в неспособности осознать уход эпохи глобального интернета. Матвейчев считает, что сегодня идеи о наднациональных платформах выглядят устаревшими.

«Дурова неоднократно предупреждали, что не надо быть на стороне врагов, не следует занимать власовскую позицию. <…> Мир вступил в эпоху дефрагментации. Если в 2000-х годах Дуров был человеком будущего, то теперь он олицетворяет прошлое», - заявил депутат.

Матвейчев также заявил об уязвимости инфраструктуры Telegram. Депутат сказал, что «серверы с информацией» мессенджера расположены в США и Нидерландах.

«Дурову в любой момент могут отключить их, начать шантажировать предпринимателя». - предупредил он.

Ранее в ФСБ России заявили, что Дурову предъявлено обвинение в содействии терроризму. Представители спецслужбы подчеркнули, что «установлено и задокументировано» множество случаев использования спецслужбами Украины популярного среди молодых людей чат-бота для знакомств в мессенджере Telegram.

В России высказались о возможной реакции Павла Дурова на обвинения ФСБ

По данным ФСБ, украинские агенты вовлекали найденных в этом чате людей в преступную деятельность. С июля 2025 года было задержано 46 завербованных граждан в возрасте от 12 до 22 лет, которые совершали «вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных органов, поджоги объектов транспорта, энергетики, связи и кредитно-финансовой системы». По информации ФСБ, Telegram не удалил каналы, чаты и боты, используемые спецслужбами Украины для подготовки терактов.