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Владимир Путин назначил Ольгу Абрамову врио главы Удмуртии

Российская Газетаиещё 18

Президент России Владимир Путин назначил Ольгу Абрамову врио главы Удмуртии. Соответствующий указ подписал глава государства.

Путин назначил врио главы Удмуртии
© Российская Газета

В этом же документе сообщается об отставке действующего главы региона Александра Бречалова по собственному желанию.

Путин в среду провел в Кремле встречу с Ольгой Абрамовой и предложил ей возглавить Удмуртию. Напомним, что сейчас она занимает пост советника министра сельского хозяйства, а до этого она занимала должность исполняющего обязанности председателя правительства Удмуртии.

Президент пожелал ей успехов на новом поприще.