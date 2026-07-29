Путин назначил врио главы Удмуртии

Президент России Владимир Путин назначил Ольгу Абрамову врио главы Удмуртии. Соответствующий указ подписал глава государства.

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В этом же документе сообщается об отставке действующего главы региона Александра Бречалова по собственному желанию.

Путин в среду провел в Кремле встречу с Ольгой Абрамовой и предложил ей возглавить Удмуртию. Напомним, что сейчас она занимает пост советника министра сельского хозяйства, а до этого она занимала должность исполняющего обязанности председателя правительства Удмуртии.

Президент пожелал ей успехов на новом поприще.