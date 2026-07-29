Западные собеседники пытаются "развести" Россию, обещая одно, а делая другое.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" Сергей Лавров в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову.

"Внешняя политика, дипломатия, тоже призвана сыграть большую сопровождающую роль, учитывая, как нас все наши западные собеседники пытаются, по большому счету, "развести": обещают одно, делают другое. Но мы к этому уже привыкли. Должны были бы привыкнуть. Но каждый раз хочется, знаете, по состоянию русской души верить в лучшее", - сказал глава МИД.

Однако, отметил он, терпение "когда-то лопается".